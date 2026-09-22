¡Notables! Daniela Ortega y Gustavo Gómez ganaron oro en el tenis de mesa de los Juegos Odesur

La dupla chilena de Daniela Ortega y Gustavo Gómez se coronó con medalla de oro en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026, tras ganar a Brasil en la final del dobles mixto en el tenis de mesa.

Ortega y Gómez remontaron de forma increíble tras perder los dos primeros sets ante el binomio brasileño de Giulia Takahashi y Guilherme Teodoro.

Finalmente, Ortega y Gómez ganaron por 8-11, 5-11, 11-6, 11-5 y 11-5 para conquistar el torneo mixto de tenis de mesa y lograr la medalla número 31 de oro para el Team Chile.

Con esta victoria, el Team Chile llegó a 102 medallas en total: 31 de oro, 34 de plate y 37 de bronce, ocupando el quinto lugar del medallero.