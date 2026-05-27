Presunto asaltante fue herido con un arma blanca en estación de Metro

Un sujeto hirió con un arma cortopunzante a otro hombre que, supuestamente, intentó "carterearlo" este miércoles, al interior de la estación Gruta de Lourdes, perteneciente a la Línea 5 del Metro de Santiago.

Según información preliminar, el agresor es un ciudadano haitiano que, tras ser retenido por personal de seguridad privada del tren subterráneo, fue esposado por Carabineros y trasladado hasta una comisaría, aunque todavía se desconoce si quedó en calidad de detenido o no.

Los guardias de Metro también retuvieron al presunto asaltante, que posteriormente fue trasladado hasta un centro asistencial.