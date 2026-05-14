Presunto ataque incendiario afectó a dos camiones en Victoria

Trabajadores dieron cuenta de la quema de dos camiones en las cercanías de la localidad Inspector Fernández, en la comuna de Victoria (Región de La Araucanía).

Los testigos denunciaron el presunto ataque incendiario cerca de las 7:00 horas de este jueves.

Personal de Carabineros ya concurrió al sitio del suceso, así como algunas autoridades regionales.