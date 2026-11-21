Carabineros detuvo, por el delito de receptación, al propietario de un local de servicio técnico y venta de artículos electrónicos reacondicionados ubicado en la comuna de Providencia, e incautó 52 notebooks cuya procedencia no pudo ser acreditada.

El hallazgo quedó al descubierto a raíz de una investigación realizada por el personal policial para rastrear uno de estos aparatos, que fue robado el viernes 30 de octubre desde una cafetería en la comuna de Santiago.

"A raíz de esta situación, Carabineros realizó diversas diligencias y logró ubicar esta especie, específicamente en una oficina comercial en la comuna de Providencia, en donde además se mantenían 50 notebooks de los no se pudo acreditar su procedencia de estos. Por lo tanto, esta persona fue detenida, quien mantenía antecedentes por este mismo delito", informó el mayor de Carabineros Ignacio Lowert, de la 19.ª Comisaría de Providencia.