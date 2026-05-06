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Tópicos: País | Policial | Sucesos

Decomiso récord: Incautan más de 2 millones de cajetillas de cigarros

Publicado:
| Periodista Radio: Dayane Márquez
| Periodista Digital: ATON / Redacción Cooperativa

El avalúo comercial del contrabando, descubierto por Carabineros en María Elena, es cercano a los 6.000 millones de pesos.

Además, los cinco imputados por este hallazgo fueron sorprendidos portando una subametralladora cargada.

Decomiso récord: Incautan más de 2 millones de cajetillas de cigarros
 Fiscalía de Antofagasta

"Es la incautación más grande de cigarrillos en la historia de nuestro país", afirmó el general de Carabineros Cristián Montre.

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Carabineros de la Tenencia de María Elena (Región de Antofagasta) realizaron una incautación récord de 2.201.370 cajetillas de cigarrillos de distintas marcas, sin autorización aduanera ni sanitaria.

El procedimiento se gestó este martes en un sector próximo al puente Quillagua, donde efectivos sorprendieron a cinco sujetos manipulando una subametralladora UZI cargada, por lo que fueron detenidos de inmediato.

Acto seguido, los funcionarios detectaron a corta distancia tres camiones con sus respectivas ramplas, los que estaban cargados con los cigarrillos de contrabando, cuyo avalúo comercial es cercano a los 6.000 millones de pesos.

"Es la incautación más grande de cigarrillos en la historia de nuestro país", aseguró el general Cristián Montre, jefe de la Zona Antofagasta de Carabineros, apuntando que esta cantidad de cajetillas "equivale a 110 millones de unidades de cigarrillos, que cubrirían una distancia entre Arica hasta Ancud".

Por su parte, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, indicó que el Ministerio Público ha priorizado el erradicar el contrabando de cigarros en su estrategia contra el crimen organizado, pues "combatirlo con todos los recursos disponibles es indispensable para cortar los flujos económicos que mantienen vivas a estas estructuras criminales".

Finalmente, los cinco detenidos -chilenos y extranjeros- fueron imputados por los delitos de porte de armamento de guerra, porte de municiones y contrabando aduanero, y todos quedaron en prisión preventiva.

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