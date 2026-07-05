Puerto Montt: detienen a joven armada que participó en riña afuera de mall

Una mujer de 21 años fue detenida tras ser vinculada con una pelea registrada en el Paseo de los Vientos, en las afueras del Mall Costanera de Puerto Montt.

El procedimiento se produjo durante patrullajes mixtos de Seguridad Municipal y Carabineros, cuando los equipos realizaban un control de identidad en calle Rengifo con Benavente por una denuncia de robo de un teléfono celular. En ese contexto, dos mujeres intentaron huir al ver a los funcionarios y, durante la fiscalización, se encontró un arma blanca.

El alcalde Rodrigo Wainraihgt explicó que la detenida "portaba un arma blanca y participó en una pelea en el Mall", y anunció que los antecedentes serán remitidos a la Unidad Penal Municipal para evaluar una querella. El municipio informó además que reforzará la presencia en el sector tras los hechos de violencia registrados durante la última semana.