Puerto Montt: Hombre fue aplastado por una cabeza gigante de San Pedro

Un hombre de alrededor de 50 años sufrió lesiones de consideración al ser aplastado por una estructura de cemento que pesa cerca de 700 kilos y representa la cabeza y el rostro de San Pedro, patrono de los pescadores, los fabricantes de redes y constructores de barcos.

El hecho ocurrió cerca de la Caleta Pichi Pelluco, en la Avenida Juan Soler Manfredini, cuando -por circunstancias aún no esclarecidas- la estructura rodó en medio de maniobras de traslado.

Hasta el lugar concurrieron voluntarios de la Cuarta Compañía de Bomberos de Puerto Montt, quienes dieron primeros auxilios a la víctima, luego trasladada por el SAMU al hospital local.