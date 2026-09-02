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Tópicos: País | Policial

Puerto Montt: Hombre fue aplastado por una cabeza gigante de San Pedro

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Un hombre de alrededor de 50 años sufrió lesiones de consideración al ser aplastado por una estructura de cemento que pesa cerca de 700 kilos y representa la cabeza y el rostro de San Pedro, patrono de los pescadores, los fabricantes de redes y constructores de barcos.

El hecho ocurrió cerca de la Caleta Pichi Pelluco, en la Avenida Juan Soler Manfredini, cuando -por circunstancias aún no esclarecidas- la estructura rodó en medio de maniobras de traslado.

Hasta el lugar concurrieron voluntarios de la Cuarta Compañía de Bomberos de Puerto Montt, quienes dieron primeros auxilios a la víctima, luego trasladada por el SAMU al hospital local.

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