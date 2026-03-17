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Tópicos: País | Policial

Refuerzan portón en barrio Meiggs tras incidentes con comerciantes ambulantes

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La estructura será reforzada luego de que un grupo rompiera el acceso al intentar ingresar cigarrillos de contrabando al perímetro controlado.

Refuerzan portón en barrio Meiggs tras incidentes con comerciantes ambulantes
 ATON (referencial)

Municipio y Carabineros desplegaron un amplio contingente en la intersección de San Alfonso con Gorbea para evitar nuevos episodios de violencia.

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Un amplio contingente policial y municipal se desplegó este martes en el sector de San Alfonso con Gorbea, en el barrio Meiggs de Santiago, tras los incidentes registrados durante la jornada anterior con comerciantes ambulantes.

De acuerdo a lo informado, un grupo de personas rompió parte del enrejado y los portones metálicos instalados recientemente en el sector, en medio de un episodio de violencia que se originó cuando se impidió el ingreso de cigarrillos de contrabando al perímetro controlado por el municipio.

Durante esta jornada, personal de seguridad municipal y Carabineros resguarda el lugar para evitar que se repitan los hechos, mientras se ejecutan trabajos de reforzamiento en el acceso.

El coordinador de barrios comerciales de la Municipalidad de Santiago, Eduardo Marante, explicó que el portón permanecerá cerrado mientras se realizan las intervenciones.

"Hoy el portón va a permanecer cerrado, tenemos que seguir realizando trabajos para reforzar las medidas de seguridad de este acceso", señaló.

La autoridad detalló que se instalarán barras metálicas adicionales para dar mayor firmeza a la estructura, específicamente una horizontal y otra en diagonal.

Por ahora, los trabajos se concentran en el acceso de San Alfonso con Gorbea, identificado como el punto más conflictivo, donde ya se habían registrado episodios similares cuando los comerciantes ambulantes fueron retirados del sector.

Pese a lo ocurrido, la situación durante la mañana de este martes se ha mantenido tranquila en el concurrido barrio Meiggs.

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