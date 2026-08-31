Renca: Cadáver masculino fue hallado en la ribera del Río Mapocho

Un cadáver masculino fue hallado este lunes en la ribera del Río Mapocho, a la altura del kilómetro 21 de la autopista Costanera Norte, en la comuna de Renca.

Unidades policiales llegaron al lugar para acordonar el sitio del hallazgo y realizar los primeros peritajes en la inspección del cuerpo, cuya identidad aún no ha sido identificada.

De momento, se desconocen las causas que provocaron la muerte de esta persona o si hubo intervención de terceros.