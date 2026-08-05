"Rin raja": El caso del vecino de Vitacura que persiguió y secuestró a niños

Un grupo de niños jugaba al conocido "rin raja" (toca el timbre y corre) en una calle de Vitacura cuando el hombre que vivía en una de las casas salió exaltado, los persiguió en su camioneta y subió a varios de ellos a la fuerza.

El episodio, que incluyó golpes y amenazas con un arma de fuego, terminó con el imputado en prisión preventiva por el delito de sustracción de menores.

La denuncia de los padres

Según el relato de las familias querellantes, los hechos ocurrieron el viernes 10 de julio, alrededor de las 23:00 horas, cuando el grupo de menores jugaba tocando los timbres de las viviendas del sector para luego arrancar corriendo.

La querella -a la que tuvo acceso Cooperativa- señala que, tras la segunda vez que tocaron en la misma casa, su habitante "salió de la vivienda en evidente estado de exaltación", abordó una camioneta e "inició la persecución de los menores por las calles del sector".

De acuerdo con el escrito, el hombre "alcanzó a los dos primeros menores, a quienes agredió físicamente mediante golpes y, acto seguido, obligó a subir por la fuerza al interior del vehículo".

Dos de los siete niños lograron abrir una puerta trasera y saltar del auto en movimiento, escapando del lugar.

Ante esto, según la querella, el imputado les exhibió un arma de fuego y, "bajo amenaza expresa de darles muerte, los conminó a reunirse y abordar el vehículo", hasta completar los siete menores retenidos en su interior.

Ya en marcha, el documento indica que el imputado "los amenazó reiteradamente de muerte, manifestándoles que se hallaba fuera de control y bajo la influencia de sustancias, y que los mataría a todos".

Finalmente, según el relato de las familias, condujo hasta una esquina "cuya ubicación aún no se ha determinado", donde abandonó a los cinco últimos menores.

Los delitos que se investigan

La querella presentada por las familias afectadas imputa cuatro delitos:

Sustracción de menores (art. 142 N°2 del Código Penal): pena de presidio mayor en su grado medio a máximo.

(art. 142 N°2 del Código Penal): pena de presidio mayor en su grado medio a máximo. Lesiones menos graves (art. 399 del Código Penal): sancionadas con relegación o presidio menor en su grado mínimo, o multa.

(art. 399 del Código Penal): sancionadas con relegación o presidio menor en su grado mínimo, o multa. Amenazas (art. 296 N°1 del Código Penal): presidio menor en su grado medio a máximo.

(art. 296 N°1 del Código Penal): presidio menor en su grado medio a máximo. Porte ilegal de arma de fuego (art. 11 de la ley 17.798): presidio o relegación menor en su grado mínimo a medio.

Lo que informó la Fiscalía

El imputado se encuentra actualmente en prisión preventiva por el delito de sustracción de menores.

La causa está a cargo del fiscal de Las Condes Rodrigo Mena quien solicitó realizar una entrevista investigativa videograbada (EIV) a los menores de edad involucrados.

La medida se enmarca en la Ley 21.057, que regula este tipo de entrevistas y otros resguardos para niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de delitos sexuales y violentos.

El objetivo de la norma es evitar la victimización secundaria de los menores durante el proceso judicial.

Bajo la misma línea, en esta nota se omitieron nombres y referencias que permitan identificar a los menores, víctimas del caso.