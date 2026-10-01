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Tópicos: País | Policial | Robo de vehículos

Carabineros y guardias municipales recuperaron camioneta robada a repartidor de cigarros

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Un procedimiento realizado por Carabineros y personal de seguridad municipal permitió recuperar una camioneta que había sido robada a un repartidor de cigarrillos.

"En circunstancias que una persona que efectúa labores para una empresa distribuidora de tabaco estaba efectuando la entrega en un local comercial en la comuna de Cerro Navia, fue abordada por cinco individuos que se movilizaban en un vehículo particular, quienes lo amenazaron en forma verbal y, haciendo alusión a que tenían armas de fuego, sustrajeron la carga", señaló el teniente coronel Claudio Cortés, de la Prefectura Oriente de Carabineros.

Funcionarios municipales de Lo Prado sorprendieron a los delincuentes "haciendo el trasvasije de la mercadería de un vehículo a otro, y al proceder a fiscalizarlos, se dieron a la fuga cuatro de estos sujetos, quedando uno de ellos con la mercadería en sus manos, razón por la cual proceden (los guardias) a su retención", a la espera de la policía uniformada, añadió el oficial.

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