Conductor de aplicación fue baleado en encerrona en Santiago Centro

Un conductor de aplicación resultó herido de bala tras ser víctima de un intento de robo durante la noche de este viernes en la comuna de Santiago.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el chofer transitaba en un vehículo Chevrolet Sail cuando fue interceptado por delincuentes que descendieron desde dos automóviles para intimidarlo.

En medio de la agresión, los atacantes dispararon contra el vehículo, balazos que impactaron en la puerta derecha y la zona posterior del automóvil.

Pese a haber sido alcanzado por dos proyectiles, la víctima logró avanzar un par de cuadras hasta el cruce de San Alfonso con Carlos Caszely para pedir ayuda. En el lugar fue auxiliado por funcionarios de Carabineros y personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), quienes lo trasladaron de urgencia a el Hospital de Urgencia Asistencia Pública, donde se encuentra fuera de riesgo vital.

Por instrucción del Ministerio Público, personal especializado del Labocar de Carabineros quedó a cargo de las diligencias en el sitio del suceso.

Los peritajes se concentran en el levantamiento de evidencia balística en el automóvil y la revisión de cámaras de seguridad para determinar la dinámica del ataque e identificar a los agresores, quienes se dieron a la fuga.