Conductor resultó herido a tiros tras sufrir violenta encerrona en San Bernardo

Un grave hecho de violencia se registró en la población Las Palmeras, comuna de San Bernardo, específicamente en la intersección de Raúl Brañes con Pozo Almonte.

En el lugar, un conductor que se dirigía a su domicilio fue abordado por un grupo de entre seis a siete delincuentes armados que se movilizaban en dos automóviles.

Al ver la presencia de los antisociales a rostro descubierto, la víctima descendió del auto e intentó huir corriendo. Sin embargo, los sujetos lo persiguieron y realizaron disparos en su contra.

"La víctima, al percatarse de esta situación, desciende de su vehículo y huye corriendo, siendo perseguido por estos individuos, los cuales le efectúan dos disparos en la pierna derecha. Los individuos huyen en los vehículos en los cuales se movilizaban y en el vehículo de la víctima en dirección desconocida", detalló el oficial de ronda de la Prefectura Santiago Maipo de Carabineros, teniente Joaquín Foster.

El hombre herido trepó por la abertura del enrejado de un comercio local para resguardarse y posteriormente fue trasladado al Hospital Parroquial de San Bernardo, donde permanece fuera de riesgo vital.