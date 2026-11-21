Dos delincuentes fueron detenidos este sábado por su participación en el robo de dos automóviles desde el interior de una vivienda ubicada en la comuna de Machalí, Región de O'Higgins.

La captura de los sospechosos -de 19 y 33 años- se concretó en la autopista Vespucio Sur, en la Región Metropolitana, luego de que las unidades policiales rastrearan la señal GPS de uno de los autos sustraídos.

El operativo policial fue coordinado tras la alerta emitida a la Central de Comunicaciones de Carabineros, activando un despliegue de las unidades especializadas que dio alcance a los individuos cuando se desplazaban por la mencionada autopista interurbana.

"El procedimiento inicia cuando personal policial toma conocimiento -a través de la Central de Comunicaciones- de este robo en el que sustraen dos vehículos. Uno de ellos es rastreado mediante el sistema GPS, logrando su ubicación al interior de la autopista, al costado de una berma donde se encontraban detenidos estos vehículos debido a que uno de ellos mantenía cortacorriente, lugar donde se procede a la fiscalización y detención de estos sujetos, recuperando además diversas especies de las víctimas", informó la teniente Savka Herrera, perteneciente al Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV).

La funcionaria policial reveló también que los detenidos "mantienen gran prontuario delictual, con alrededor de 50 detenciones entre los dos por diversos delitos con fuerza".

Los delincuentes enfrentarán su respectivo control de detención y formalización de cargos durante la jornada.