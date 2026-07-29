Detienen a tres menores por asalto armado a servicentro: uno de ellos tiene 13 años

Tres adolescentes fueron detenidos por Carabineros tras participar en un violento asalto ocurrido durante la noche del martes en un servicentro Shell ubicado en la autopista General Velásquez, en la comuna de San Bernardo.

Cinco delincuentes armados con pistolas y fierros irrumpieron en el local tras romper una mampara, amenazando a los trabajadores y clientes presentes para sustraer dinero en efectivo y pertenencias personales.

Posterior al atraco, la banda huyó del sector a bordo de un automóvil.

"Tras las distintas diligencias investigativas desarrolladas, como el monitoreo a través de las autopistas y el levantamiento de cámaras, se logra la fiscalización de este vehículo en la comuna de Maipú, logrando la detención de tres de estos sujetos", informó la teniente Safka Herrera, del departamento SEBV de Carabineros.

Detalló que los aprehendidos "son menores de edad, mantienen un amplio prontuario policial".

"Dos de ellos tienen 16 años y uno, 13 años", puntualizó la autoridad.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el niño de 13 debió ser entregado a un adulto responsable por ser inimputable ante la ley, mientras que los otros dos detenidos quedaron a disposición de la justicia.

La policía mantiene las labores de búsqueda para dar con los otros dos miembros del grupo criminal que lograron escapar.