Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago29.3°
Humedad26%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial | Robo de vehículos

Dos personas fueron baleadas en encerrona en Quinta Normal

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El hecho fue descubierto en flagrancia por una patrulla de Carabineros que realizaba un operativo por el robo de un celular en la comuna de San Ramón.

Dos personas fueron baleadas en encerrona en Quinta Normal
 ATON (referencial)

Al percatarse de la presencia policial, los sujetos percutaron disparos que impactaron en dos ciudadanos colombianos.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Una "encerrona" ocurrida este domingo en la capitalina comuna de Quinta Normal terminó con dos personas baleadas y un delincuente detenido por Carabineros.

El hecho quedó al descubierto en medio de un operativo que se originó en San Ramón, donde una víctima denunció el robo de su teléfono celular. Gracias al sistema GPS del dispositivo, la policía uniformada logró rastrear su ubicación hasta Quinta Normal.

Al llegar al lugar indicado, los uniformados se encontraron con una "encerrona" en pleno desarrollo. Los delincuentes, que habían provocado una colisión entre dos vehículos para concretar el asalto, abrieron fuego al notar la presencia policial.

"Al descender Carabineros desde el vehículo policial, testigos sindicaron a una persona que se encontraba en el lugar como uno de los autores de este intento de 'encerrona' y como autor de los disparos que se efectuaron en el lugar, que lesionaron a dos víctimas de nacionalidad colombiana, ambos adultos, quienes se encuentran fuera de riesgo vital en el Hospital San José", informó el teniente Manuel Narváez de Carabineros.

El oficial detalló que el detenido, de 22 años y de nacionalidad chilena, cuenta con un amplio prontuario policial y que los delincuentes portaban placas institucionales falsas, reforzando la hipótesis de que la banda se hacía pasar por policías para abordar a sus víctimas.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada