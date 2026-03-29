Dos personas fueron baleadas en encerrona en Quinta Normal

Una "encerrona" ocurrida este domingo en la capitalina comuna de Quinta Normal terminó con dos personas baleadas y un delincuente detenido por Carabineros.

El hecho quedó al descubierto en medio de un operativo que se originó en San Ramón, donde una víctima denunció el robo de su teléfono celular. Gracias al sistema GPS del dispositivo, la policía uniformada logró rastrear su ubicación hasta Quinta Normal.

Al llegar al lugar indicado, los uniformados se encontraron con una "encerrona" en pleno desarrollo. Los delincuentes, que habían provocado una colisión entre dos vehículos para concretar el asalto, abrieron fuego al notar la presencia policial.

"Al descender Carabineros desde el vehículo policial, testigos sindicaron a una persona que se encontraba en el lugar como uno de los autores de este intento de 'encerrona' y como autor de los disparos que se efectuaron en el lugar, que lesionaron a dos víctimas de nacionalidad colombiana, ambos adultos, quienes se encuentran fuera de riesgo vital en el Hospital San José", informó el teniente Manuel Narváez de Carabineros.

El oficial detalló que el detenido, de 22 años y de nacionalidad chilena, cuenta con un amplio prontuario policial y que los delincuentes portaban placas institucionales falsas, reforzando la hipótesis de que la banda se hacía pasar por policías para abordar a sus víctimas.