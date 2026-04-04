La Pintana: Fiscalización a taller clandestino permitió la recuperación de autos robados

Carabineros detuvo a cinco sujetos y recuperó varios vehículos robados durante una fiscalización a un taller mecánico clandestino ubicado en Avenida Juanita, en la comuna de La Pintana.

"Mientras Carabineros de la 30ª Comisaría de Radiopatrullas e Intervención Policial realizaban patrullajes preventivos, procedieron a fiscalizar un taller mecánico (que operaba bajo condiciones sospechosas)", detalló el subteniente Byron González de Carabineros.

"Dentro de este, encontraron gran cantidad de vehículos, los cuales, al ser consultados sus números de motor, mantendrían encargo vigente por el delito de robo desde diferentes comunas. Por ello se procedió a la detención de cinco sujetos, que se encontraban dentro del taller", agregó.

El oficial de ronda Radiopatrullas informó que cuatro de los detenidos contaban con antecedentes penales, y que uno de ellos corresponde a un menor de 17 años.