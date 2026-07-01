Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago11.2°
Humedad40%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial | Robo de vehículos

PDI desarticuló banda dedicada a cometer portonazos y encerronas en Maipú

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Más de una veintena de allanamientos, así como inspecciones en dos penales, permitieron detener a siete sospechosos.

Además de los robos de vehículos, tres sujetos están acusados de cometer delitos de homicidio y homicidio frustrado.

PDI desarticuló banda dedicada a cometer portonazos y encerronas en Maipú
 Fiscalía Occidente (X)

La PDI incautó una réplica de una pistola Glock y celulares, además de especies presuntamente robadas.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Ministerio Público y la PDI informaron este miércoles la detención de siete integrantes de una banda dedicada a cometer delitos de robo con intimidación y robo con violencia, en modalidad de encerronas, portonazos y abordazos.

Las víctimas eran conductores de camiones de reparto y particulares, quienes se vieron afectados por al menos 10 asaltos en la comuna de Maipú.

Más de una veintena de allanamientos realizados en Maipú, Cerrillos y San Bernardo, así como inspecciones en dos recintos penitenciarios, permitieron dar con los sospechosos -tres adultos y cuatro menores de edad- este martes.

Durante los operativos, la policía civil incautó una réplica de una pistola Glock, teléfonos celulares, vestimentas utilizadas en la comisión de delitos, además de especies presuntamente robadas, como medicamentos y cigarrillos.

En concreto, la banda está compuesta por 18 individuos: cuatro de ellos ya están en prisión, incluido el líder del grupo, mientras que su brazo operativo en el sector occidente fue arrestado en la víspera.

Además, tres de los detenidos ayer están acusados de cometer delitos de homicidio y homicidio frustrado.

Finalmente, todos los mayores de edad imputados en la causa quedaron en prisión preventiva.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada