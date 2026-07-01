PDI desarticuló banda dedicada a cometer portonazos y encerronas en Maipú

El Ministerio Público y la PDI informaron este miércoles la detención de siete integrantes de una banda dedicada a cometer delitos de robo con intimidación y robo con violencia, en modalidad de encerronas, portonazos y abordazos.

Las víctimas eran conductores de camiones de reparto y particulares, quienes se vieron afectados por al menos 10 asaltos en la comuna de Maipú.

Más de una veintena de allanamientos realizados en Maipú, Cerrillos y San Bernardo, así como inspecciones en dos recintos penitenciarios, permitieron dar con los sospechosos -tres adultos y cuatro menores de edad- este martes.

Durante los operativos, la policía civil incautó una réplica de una pistola Glock, teléfonos celulares, vestimentas utilizadas en la comisión de delitos, además de especies presuntamente robadas, como medicamentos y cigarrillos.

En concreto, la banda está compuesta por 18 individuos: cuatro de ellos ya están en prisión, incluido el líder del grupo, mientras que su brazo operativo en el sector occidente fue arrestado en la víspera.

Además, tres de los detenidos ayer están acusados de cometer delitos de homicidio y homicidio frustrado.

Finalmente, todos los mayores de edad imputados en la causa quedaron en prisión preventiva.