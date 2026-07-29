PDI ejecutó operativos simultáneos por robos violentos en Lo Espejo y PAC

Un operativo desplegado por la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la Policía de Investigaciones se llevó a cabo esta madrugada de miércoles en las comunas de Lo Espejo y Pedro Aguirre Cerda.

Preliminarmente, las diligencias e ingresos a diversos domicilios se enfocaron en la desarticulación de una banda criminal dedicada a delitos violentos contra conductores bajo las modalidades de "portonazo" y "encerrona" en el sector sur de la capital.