Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago11.6°
Humedad83%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial | Robo de vehículos

PDI ejecutó operativos simultáneos por robos violentos en Lo Espejo y PAC

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un operativo desplegado por la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la Policía de Investigaciones se llevó a cabo esta madrugada de miércoles en las comunas de Lo Espejo y Pedro Aguirre Cerda.

Preliminarmente, las diligencias e ingresos a diversos domicilios se enfocaron en la desarticulación de una banda criminal dedicada a delitos violentos contra conductores bajo las modalidades de "portonazo" y "encerrona" en el sector sur de la capital.

contenido de servicio
Las + leídas