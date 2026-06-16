Robaron 17 autos desde un taller mecánico, incluidos dos Ford Mustang

Un total de 17 vehículos fueron robados esta madrugada desde un taller mecánico perteneciente a la empresa Auto Summit, ubicado en Avenida Santa Rosa 3548, en la comuna de San Joaquín.

El atraco se produjo entre las 04:00 y las 06:30 de la mañana. Tras forzar los accesos, un grupo de delincuentes ingresó al recinto -donde se realizan trabajos de desabolladuría y pintura- y se llevó los automóviles, entre ellos algunos de alta gama, como dos Ford Mustang, una Chevrolet Silverado y dos camionetas Ford F-150.

Gracias a las diligencias de la Policía de Investigaciones (PDI), ya se han recuperado tres de los vehículos sustraídos en las inmediaciones de la cercana población La Legua.

Entre los hallazgos se encuentran los dos Ford Mustang y un Toyota Raize, este último encontrado parcialmente desmantelado en la calle Jorge Canning: sin ruedas y con partes del motor retiradas.

(Foto: ATON)

Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Robos de la PDI realiza las diligencias investigativas del caso.

El subprefecto Daniel León explicó que la banda operó en varios intervalos: "Los tipos se turnaban y podían ir de a poco sacando los vehículos uno a uno", explicó.

Aunque el recinto cuenta con cámaras de seguridad, estas solo han servido hasta ahora para identificar la dinámica del ingreso y no a los responsables.