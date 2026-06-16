Robaron 18 autos desde un taller mecánico, incluidos dos Ford Mustang

Un total de 18 vehículos fueron robados esta madrugada desde un taller mecánico perteneciente a la empresa Auto Summit, ubicado en Avenida Santa Rosa, en la comuna de San Joaquín.

El atraco se produjo entre las 04:00 y las 06:30 de la mañana. Tras forzar los accesos, un grupo de delincuentes ingresó al recinto -donde se realizan trabajos de desabolladuría y pintura- y se llevaron los automóviles, entre ellos algunos de alta gama, como dos Ford Mustang, una Chevrolet Silverado y dos camionetas Ford F-150.

"Un número aproximado de 15 sujetos ingresó a esta sucursal de Ford luego de forzar el cierre perimetral, y sustrajeron vehículos cuyo monto asciende a una suma aproximada de 1.000 millones de pesos, toda vez que se trata de vehículos de alto valor como también de alta gama", relató el fiscal regional Metropolitano Sur, Juan Cheuquiante.

Gracias a las diligencias de la Policía de Investigaciones (PDI), ya se han recuperado ocho de los vehículos sustraídos en las inmediaciones de la cercana población La Legua.

Entre los hallazgos se encuentran los dos Ford Mustang y un Toyota Raize, este último encontrado parcialmente desmantelado en la calle Jorge Canning: sin ruedas y con partes del motor retiradas.

"En base a las pesquisas y trabajo especializado, principalmente por análisis de cámaras, ha sido posible establecer el paradero de estos vehículos, principalmente en sectores o poblaciones cercanas, y con su recuperación, se ha logrado además el hallazgo de dos vehículos de alta gama", destacó el comisario de la PDI Andrés Alvarado.

(Foto: ATON)

Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Robos de la PDI realiza las diligencias investigativas del caso.

El subprefecto Daniel León explicó que la banda operó en varios intervalos: "Los tipos se turnaban y podían ir de a poco sacando los vehículos uno a uno", explicó.

Más tarde, el comisario Alvarado confirmó que, además de la recuperación de los autos, durante la tarde "fue posible la detención de tres sujetos, mayores de edad con antecedentes policiales, inicialmente por el delito de receptación".

Aunque el recinto cuenta con cámaras de seguridad, estas solo han servido hasta ahora para identificar la dinámica del ingreso y no a los responsables.