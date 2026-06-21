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Tópicos: País | Policial | Robo de vehículos

Robo a conductor de aplicación en Maipú terminó con dos detenidos y dos vehículos recuperados

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El celular de la víctima, que permaneció al interior del automóvil sustraído con su geolocalización activada, permitió ubicar a los sospechosos en Cerrillos.

Durante el procedimiento, estos intentaron colisionar un vehículo de Carabineros en su huida.

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Dos personas detenidas y dos vehículos fueron recuperados luego de que un conductor de transporte de pasajeros fuera víctima de un robo con intimidación durante la madrugada de este domingo en el sector de Ciudad Satélite, comuna de Maipú.

Tras la denuncia, la víctima informó a Carabineros que su teléfono había quedado al interior del automóvil y que mantenía activado el sistema de geolocalización, lo que permitió rastrear el vehículo hasta la comuna de Cerrillos.

El capitán Félix Carrasco, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Rinconada, detalló que "un grupo indeterminado de sujetos, provistos de armas de fuego, habrían intimidado a la víctima y en este caso sustraído el vehículo en el que se movilizaba".

Añadió que, una vez obtenida la ubicación del teléfono, "personal policial, el cual concurrió hacia el sector de 14 de Octubre con Divino Maestro en la comuna de Cerrillos, interceptó en primera instancia un vehículo que intentó colisionar a personal policial que se desplazaba por el lugar".

El intento de embestir a los funcionarios dio paso a una breve persecución, que concluyó con la detención de dos personas. Además, Carabineros comprobó que el vehículo en el que escapaban los sospechosos mantenía un encargo vigente por robo.

Más tarde, una nueva consulta a la ubicación del celular permitió encontrar el automóvil robado al conductor en Maipú, por lo que ambos vehículos fueron recuperados.

Los detenidos corresponden a dos ciudadanos chilenos, un adulto y un menor de edad, ambos con antecedentes policiales, quienes quedaron a disposición de la justicia.

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