Tour delictual en Maipú: Banda robó dos autos y propinó golpiza a conductor

Un grupo de delincuentes perpetró dos robos de vehículos de forma consecutiva y, durante uno de ellos, propinó una golpiza a su conductor la noche de este martes, en la comuna de Maipú.

El primer delito ocurrió en la caletera de la Autopista Américo Vespucio, a la altura de una estación de servicio en el sector El Rosal, donde los sujetos intimidaron a la víctima antes de golpearla en el rostro varias veces.

Tras hacerse con el vehículo, de color blanco, chocaron a otro auto con la intención de robarlo, esta vez bajo la modalidad de la encerrona, en la intersección de Avenida Pajaritos con Américo Vespucio.

Acto seguido, intimidaron al conductor con armas de fuego y objetos contundentes, pero a pesar de ello, el hombre se resistió al asalto, e incluso lanzó su celular hacia el exterior para evitar que se lo llevaran.

Sin embargo, uno de los antisociales se percató de la maniobra y sustrajo el teléfono de todos modos, previo a que la banda se diera a la fuga en dirección desconocida.

La primera víctima fue trasladada hasta la Clínica Indisa, donde se confirmó que presenta lesiones de carácter grave producto de la agresión.

La Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros está a cargo de las primeras diligencias del caso.