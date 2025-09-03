Violento portonazo en Huechuraba: Padre fue encañonado y golpeado frente a su familia

Un hombre fue víctima de un violento portonazo durante la noche del martes en la comuna capitalina de Huechuraba.

El hecho ocurrió cuando el afectado llegaba a su domicilio, momento en que fue interceptado por dos vehículos de los que descendieron al menos ocho delincuentes que, tras amenazarlo con armas de fuego, lo golpearon brutalmente frente a su esposa y sus dos hijos menores de edad.

Según el relato de la víctima, los asaltantes le propinaron un fuerte golpe con la empuñadura de una de las armas en la cabeza, dejándolo tendido en el suelo.

La agresión, que fue presenciada por su familia, dejó al hombre con heridas considerables.

"Yo veo a mi marido que le están propinando una golpiza de características horribles. Yo pensé que se iba a morir en ese momento", declaró la esposa de la víctima.

La mujer, al ver la escena, comenzó a gritar pidiendo auxilio, lo que, según su presunción, habría ahuyentado a los delincuentes, quienes escaparon rápidamente en el vehículo sustraído.

La víctima, en tanto, fue asistida por su familia y vecinos, que alertaron a Carabineros sobre lo sucedido.

Tras realizar una serie de diligencias, Carabineros logró ubicar el vehículo de la víctima, el cual fue encontrado completamente quemado horas más tarde en la población La Pincoya, en la misma comuna de Huechuraba.

La policía se encuentra realizando las diligencias correspondientes para dar con el paradero de los responsables de este violento delito.