Carabinero en retiro repelió a tiros robo a su hijo en Puente Alto

Un suboficial mayor de Carabineros repelió a tiros un robo que estaba sufriendo su hijo de 22 años en la comuna de Puente Alto.

El hecho ocurrió en la calle Río Cisnes, donde el joven llegó en su vehículo con ropa de alto valor comprada en el extranjero para comercializar, siendo interceptado por tres sujetos con armas de fuego.

El padre de la víctima, un funcionario en retiro de Carabineros llamado a servicio y que desempeña labores administrativas, utilizó su arma particular para disparar en al menos tres oportunidades.

Según relató el teniente Francisco Muñoz, "con el objeto de evitar un mal mayor y en cumplimiento del deber, se identificó como carabinero, con su armamento particular, y tras la negativa de los sujetos a deponer su actitud, hizo el uso de su armamento, efectuando alrededor de tres disparos, uno de estos hiriendo a uno de los sujetos en el antebrazo derecho, mientras que los otros dos sujetos se retiraron del lugar con especies del interior del vehículo".

Las prendas robadas fueron avaluadas en 20 millones de pesos, mientras que el delincuente herido fue trasladado al Hospital Sótero del Río, donde se encuentra fuera de riesgo vital.