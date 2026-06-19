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Tópicos: País | Policial | Robos

﻿Con disparos al aire: Sujetos asaltaron a vendedor de láminas mundialistas

Publicado:
| Periodista Radio: Bryan Gálvez
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Tras coordinar la entrega de la mercancía por redes sociales, la víctima se encontró con dos falsos compradores en Estación Central.

El hombre se resistió al robo pese a ser intimidado con un arma, por lo que uno de los asaltantes disparó en cuatro ocasiones.

﻿Con disparos al aire: Sujetos asaltaron a vendedor de láminas mundialistas
 ATON (archivo)

La víctima no resultó herida en el atraco, pero los antisociales lograron escapar con la mercancía.

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Un encuentro para vender varias cajas de láminas del álbum del Mundial 2026 terminó con los falsos compradores disparando al hombre que las ofreció en redes sociales.

El asalto ocurrió este jueves en el sector de Villa Portales de Estación Central, y fue captado en un video, que además muestra a los responsables escapando de la escena con la mercancía.

Según información recabada por Carabineros, la víctima coordinó la venta con uno de los sujetos a través de Facebook Marketplace, y conoció a un segundo involucrado en el punto de encuentro.

Una vez en el lugar, uno de los delincuentes extrajo un arma de fuego para obligar al vendedor a entregar las láminas sin recibir el pago acordado, pero éste opuso resistencia.

"Se habría iniciado un forcejeo, donde los supuestos compradores percutaron cuatro disparos hacia la vía pública, con el fin de intimidar a la persona afectada", relató el teniente Patricio Andrade, oficial de ronda de la Prefectura Central.

La víctima no resultó herida en el atraco, pero los antisociales lograron darse a la fuga. Carabineros está a cargo de las diligencias para dar con su paradero.

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