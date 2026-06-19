﻿Con disparos al aire: Sujetos asaltaron a vendedor de láminas mundialistas

Un encuentro para vender varias cajas de láminas del álbum del Mundial 2026 terminó con los falsos compradores disparando al hombre que las ofreció en redes sociales.

El asalto ocurrió este jueves en el sector de Villa Portales de Estación Central, y fue captado en un video, que además muestra a los responsables escapando de la escena con la mercancía.

Según información recabada por Carabineros, la víctima coordinó la venta con uno de los sujetos a través de Facebook Marketplace, y conoció a un segundo involucrado en el punto de encuentro.

Una vez en el lugar, uno de los delincuentes extrajo un arma de fuego para obligar al vendedor a entregar las láminas sin recibir el pago acordado, pero éste opuso resistencia.

"Se habría iniciado un forcejeo, donde los supuestos compradores percutaron cuatro disparos hacia la vía pública, con el fin de intimidar a la persona afectada", relató el teniente Patricio Andrade, oficial de ronda de la Prefectura Central.

La víctima no resultó herida en el atraco, pero los antisociales lograron darse a la fuga. Carabineros está a cargo de las diligencias para dar con su paradero.