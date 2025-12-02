Concepción: Involucrados en millonario hurto a Prosegur siguen prófugos

Cuatro sujetos involucrados en el hurto de 1.200 millones de pesos desde una bodega de Prosegur en Concepción, que están identificados, aún no han sido detenidos, pese a los avances del trabajo policial.

Dentro del grupo se encuentra un trabajador de la empresa que vulneró las medidas de seguridad para facilitar la sustracción: lanzó cuatro sacos -con 300 millones de pesos cada uno- desde el interior de la empresa hacia la calle, donde personas esperaban para retirarlo y huir.

La situación fue registrada por las cámaras de seguridad de la bodega, y que permitieron constatar la coordinación entre los sujetos.

Como parte de la maniobra, los antisociales quemaron un vehículo previamente robado de la Región de Coquimbo, presumiblemente como distractivo. La BIRO de la PDI y el Ministerio Público mantienen las diligencias en curso para dar con su paradero.

El delito, en primera instancia descrito como hurto simple, ahora se recalificó a hurto agravado, debido a la vulneración de los protocolos de seguridad internos de la empresa, pese a que no hubo violencia ni intimidación