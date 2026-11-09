Cortaron cables y se ocultaron: Revelan preparación del robo al BCI

El Ministerio Público dio a conocer nuevos antecedentes del millonario robo que afectó a una sucursal del banco BCI, ubicada en el centro de Concepción, cuyo monto sustraído desde la bóveda supera los 3.000 millones de pesos, cifra que podría aumentar en una nueva actualización de las pérdidas.

La sucursal bancaria permanece cerrada, acordonada y bajo custodia de Carabineros, mientras peritos continúan trabajando tanto en el interior del recinto como en una propiedad contigua, punto por el cual los antisociales realizaron un forado para concretar el atraco.

Las primeras diligencias revelaron un alto nivel de preparación de los delincuentes, ya que cámaras de vigilancia registraron que dos de los involucrados utilizaron una escalera en la esquina de calle Lincoyán con O'Higgins para cortar los cables eléctricos que abastecen los sistemas de seguridad de la entidad financiera, un día antes de cometer el robo.

Tras esta acción, los sospechosos permanecieron ocultos en el edificio colindante durante varias horas antes de ingresar a la bóveda entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Al menos 10 sujetos involucrados

El fiscal regional del Biobío, Roberto Garrido, señaló que el robo se llevó a cabo "desde las 9 de la noche del día sábado hasta aproximadamente las 2 de la mañana del día domingo. La activación de las alarmas se produce con posterioridad a esa hora. La cantidad de personas involucradas es aproximadamente 10 individuos, según lo que hemos podido determinar con las diligencias que ya hemos estado realizando".

"También hemos avanzado en la identificación de vehículos que prestaron colaboración, pero no descartamos que puedan haber existido personas en el exterior también del recinto con el propósito de alertar lo que estaba aconteciendo o mantener una comunicación entre lo que acontecía en el exterior y en el interior del banco", agregó el persecutor.

En tanto, la prefecta inspectora Carolina Namor, jefa regional de la PDI del Biobío, detalló los avances de la indagatoria: "Llegaron peritos de Laboratorio de Criminalística desde la Región Metropolitana como también desde Temuco para aportar en el proceso investigativo, pero también trajimos especialistas en robo a entidades bancarias de la Jefatura contra Robos desde Santiago, para que puedan aportar al proceso investigativo que se está desarrollando".

"Las investigaciones tienen un proceso metodológico. Vamos avanzando en recolectar indicios, rastros, evidencias que podamos levantar desde el sitio del suceso. Hay evidencias que sí son parte del proceso investigativo, tanto huellas, muestras biológicas y distintas muestras que estamos levantando", agregó la detective.