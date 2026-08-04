Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago14.3°
Humedad69%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial | Robos

Cuatro detenidos dejó millonario robo a bodega en Pudahuel

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los sujetos sustrajeron casi 70 millones de pesos en mercadería de la marca Cannon.

Uno de los involucrados era el guardia, quien intentó sobornar a sus compañeros de trabajo.

Cuatro detenidos dejó millonario robo a bodega en Pudahuel
 ATON (referencial)
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Cuatro sujetos fueron detenidos tras ser sorprendidos robando mercadería de la marca Cannon desde una bodega en el sector del Parque Industrial Enea, en la comuna de Pudahuel.

El hecho ocurrió en la madrugada de este martes, cuando los delincuentes -incluyendo un guardia del lugar- sustrajeron 67 millones en especies.

El mayor Harold Duncker detalló que "se logra apreciar la presencia efectiva de cuatro individuos, quienes se encontraban acopiando especies desde el interior de la bodega hacia una caseta de seguridad que se encuentra en el recinto y posteriormente subiéndolas a un vehículo particular, siendo en esos instantes cuando Carabineros rápidamente debió proceder y logró la detención de estos cuatro individuos".

Personal policial había sido alertado del robo por otro trabajador del lugar, luego que el guardia intentara sobornarlo para poder llevar a cabo el delito.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada