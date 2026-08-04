Cuatro detenidos dejó millonario robo a bodega en Pudahuel

Cuatro sujetos fueron detenidos tras ser sorprendidos robando mercadería de la marca Cannon desde una bodega en el sector del Parque Industrial Enea, en la comuna de Pudahuel.

El hecho ocurrió en la madrugada de este martes, cuando los delincuentes -incluyendo un guardia del lugar- sustrajeron 67 millones en especies.

El mayor Harold Duncker detalló que "se logra apreciar la presencia efectiva de cuatro individuos, quienes se encontraban acopiando especies desde el interior de la bodega hacia una caseta de seguridad que se encuentra en el recinto y posteriormente subiéndolas a un vehículo particular, siendo en esos instantes cuando Carabineros rápidamente debió proceder y logró la detención de estos cuatro individuos".

Personal policial había sido alertado del robo por otro trabajador del lugar, luego que el guardia intentara sobornarlo para poder llevar a cabo el delito.