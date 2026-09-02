Delincuentes asaltaron botillería y, en su huida, robaron el auto a una familia

Cinco delincuentes fueron detenidos este miércoles luego de asaltar una botillería en la comuna de Padre Hurtado y robarle el auto a una familia en medio de su huida.

El primer atraco afectó a un local ubicado en la calle Los Zorzales: portando armas blancas y de fuego, los antisociales agredieron a un trabajador y sustrajeron diversas especies, para luego escapar a bordo de un auto.

Al ver a una patrulla mixta de Carabineros en el Camino Lonquén, elevaron la velocidad y chocaron contra una barrera de contención. Acto seguido, abandonaron el vehículo en el que iban y abordaron a una familia para robarle su propio auto y seguir con el frenético escape.

"Al momento de sustraer el vehículo donde iba esta familia, los individuos efectuaron disparos al aire para intimidar; bajaron a la familia completa -adultos y menores- y sustrajeron el vehículo para continuar con su huida", relató el mayor Renato González, de la 56ª Comisaría-Peñaflor.

La persecución se extendió hasta la comuna de San Bernardo, donde los cinco hampones fueron arrestados: "Mantienen antecedentes penales por distintos delitos", destacó el oficial.

Además, "se logró la recuperación de la totalidad de las especies sustraídas, avaluadas en 10 millones: se recuperó una caja fuerte, 250 mil pesos de dinero en efectivo y diversas cajetillas de cigarro. También se logró recuperar una pistola con 19 tiros y las armas cortopunzantes con las que agredieron a la víctima" en la botillería, detalló González.