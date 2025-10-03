Delincuentes golpearon a jefe de hogar, amenazaron a los niños y robaron armas inscritas

Un nuevo asalto con el método del "turbazo" se registró durante la madrugada de este viernes en la comuna capitalina de La Cisterna.

El atraco tuvo lugar en una vivienda ubicada en la intersección de Argentina con Goicolea, hasta donde llegó un grupo de al menos cinco delincuentes que actuaron con extrema violencia, forzando y rompiendo los accesos a la propiedad.

Según el relato de la víctima, este había alcanzado a sentir ruidos previos al ingreso, lo que lo llevó a posicionarse tras la puerta de entrada para intentar evitar la irrupción. Sin embargo, los ladrones, a punta de golpes y patadas, lograron derribar la entrada, accediendo al living donde inmediatamente golpearon al dueño de casa con las empuñaduras de sus armas.

El hombre, su esposa, y sus dos hijas pequeñas -una de tan solo un año y medio y otra de 11 años- fueron amenazados a punta de armas de fuego mientras los delincuentes registraban toda la casa en busca de objetos de valor.

"Eran cinco tipos empujando la puerta, no pude con ellos. Acto seguido: combos, golpes, cachazos de arma en la cabeza. De ahí entraron dos a apuntar a mi hijo de un año y medio, a la niña de 11 años", relató el jefe de hogar.

Entre los artículos sustraídos, además de televisores, dinero en efectivo, joyas, teléfonos y tablets, lo que más preocupa a la víctima es el robo de armas que mantenía debidamente inscritas: algunas para caza deportiva y un arma para defensa personal.

Los hampones también se llevaron un vehículo familiar, elevando el avalúo total del robo a cerca de 40 millones de pesos.

Las víctimas estimaron que los asaltantes eran cinco jóvenes con un rango de edad aproximado entre 17 y 28 años, lo que indica la posible participación de menores de edad en el asalto.