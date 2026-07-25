Universidad de Chile intentará meter presión en el podio visitando al urgido Audax Italiano

La fecha 16 en la Liga de Primera tendrá un cruce con realidades opuestas este domingo 26 de julio, ya que Audax Italiano recibirá a Universidad de Chile a partir de las 17:30 horas (21:30 GMT) en el Bicentenario Municipal de La Florida.

El "Romántico Viajero" acude a la cita tercero en la tabla con 24 unidades, buscando acortar la distancia con los 39 puntos que tienen a Colo Colo en la cima y a Universidad Católica con 26 en el segundo lugar.

Sopesando la baja del recién llegado Gonzalo Reyna, el técnico Fernando Gago optará por formar a: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Israel Poblete, Agustín Arce; Maximiliano Guererro, Ignacio Vásquez y Eduardo Vargas.

Por su parte, la escuadra conducida por Patricio Graff necesita tomar distancia de la parte baja. Ubicados en la decimotercera posición con 16 positivos, debe mantener el buen tranco que lo hizo festejar en el sintético tras sus presentaciones ante Magallanes y Palestino por la Copa Chile.

Con el arbitraje de Cristian Garay, todos los detalles de este compromiso los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.