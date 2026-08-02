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Tópicos: País | Policial | Robos

Diputados piden catastro nacional y fiscalización tras aumento en el robo de medidores

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Los diputados Erich Grohs y Germán Verdugo, del Partido Nacional Liberal (PNL), solicitaron al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, un catastro nacional sobre el aumento en el robo de medidores de servicios básicos, junto con el envío de oficios de fiscalización a todas las regiones para evaluar su impacto territorial.

La ofensiva parlamentaria responde a reiteradas denuncias ciudadanas y al reciente robo de un medidor en las afueras de la Municipalidad de Talca, hecho que se viralizó en redes sociales, y busca determinar si las piezas sustraídas se revenden en el comercio informal o en locales establecidos, exigiendo mayor trazabilidad en su comercialización.

Para ello, anunciaron que requerirán antecedentes formales al Ministerio de Seguridad Pública, a la Seremi de la Región del Maule y a las empresas sanitarias.

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