Familia sufrió violento y millonario robo al interior de su hogar en Peñalolén

Una familia sufrió un violento robo al interior de su casa en la comuna de Peñalolén, perpetrado por un grupo de sujetos armados que robaron vehículos, joyas y demás especies que, en total, sumaron un avalúo de 150 millones de pesos.

El domicilio afectado se ubica en la Avenida del Valle, donde el dueño de casa -identificado como Diego- se percató de que los antisociales querían ingresar. Intentó evitar su entrada y forcejeó con ellos, pero falló debido a que irrumpieron "como una avalancha".

"Vi a cuatro personas mayores de edad entrando con cuchillos, pistolas y todo. Me pegaron en el brazo y me hicieron una herida, y con gritos y todo hicieron que me arrodillara. Querían amarrarme y amordazar a mi familia", contó.

Según su relato, los delincuentes -que, por fortuna, no agredieron a su esposa e hijos, que se encontraban en el segundo piso- estuvieron alrededor de seis minutos en el inmueble sustrayendo especies, incluyendo dos vehículos.

Si bien los ladrones escaparon, Carabineros halló los móviles -un BMW del año 2025 y una camioneta Kia Grand Carnival- gracias a la tecnología de geolocalización que tenían.

El dueño de casa, por su parte, resultó con cortes en su mano.