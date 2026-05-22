Alcalde Luksic: Cualquier rebaja a la atención primaria es una peor calidad de salud para los chilenos

El alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, abordó este viernes su preocupación por los ajustes presupuestarios impulsados por el Gobierno en salud municipal, advirtiendo que "cualquier rebaja" en esa materia significa "una peor calidad de salud para las chilenas y chilenos a lo largo del país".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el jefe comunal calificó como una "incoherencia" la decisión del Ejecutivo de recortar fondos para la Atención Primaria de Salud (APS), luego de haber asegurado públicamente que estos recursos estaban protegidos.

"En su minuto se había dicho que la atención primaria de salud no se iba a tocar. Hubo una comisión donde la ministra (de Salud) asistió y dijo: 'La atención de primaria de salud no va a ser afectada'. Después subió un video diciendo 'no se va a tocar' y después el jueves en la noche me llega el decreto. Entonces ahí es donde digo: ¿Cómo están hablando? ¿Cómo se está comunicando?", arremetió Luksic.

Según el líder comunal de Huechuraba, "cualquier rebaja a la atención primaria de salud es una peor calidad de salud para las chilenas y chilenos a lo largo del país".

Luksic cuestionó la poda de 18 mil millones de pesos que afectará directamente a la atención primaria a lo largo del país. (FOTO: Cooperativa)

"Ojalá reflexionen antes de ir a tocar la atención primaria de salud, porque ya van a haber recortes en hospital, en redes asistenciales y la carga va a llegar aún más a las comunas", sentenció quien también encabeza la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM).

Debido a este escenario, Luksic hizo un llamado a Hacienda para buscar alternativas de ahorro que no afecten los servicios sociales básicos: "Soy de la posición que el Estado no se puede seguir endeudando. Dado eso, yo entiendo lo que está haciendo el gobierno. Lo que no puedo entender es por qué vamos a partir con atención primaria de salud; partamos por un montón de cosas que se pueden ir viendo antes", enfatizó.

Plan de seguridad de Huechuraba

Por otra parte, Max Luksic abordó en Cooperativa la gestión que ha tenido en Huechuraba en materia de seguridad ciudadana, asegurando que pasaron de un presupuesto de 300 millones de pesos a 1.600 millones anuales.

Asimismo, detalló que "pasamos de tener siete vehículos a tener 20 -16 autos y cuatro motos-. De pasar de 14 funcionarios, tenemos ahora 63. Hoy tenemos patrullajes 24/7".

No obstante, reconoció que este blindaje comunal genera un desplazamiento del delito.

Luksic destacó el aumento del presupuesto en seguridad de 300 a 1.600 millones de pesos, pero alertó sobre el "efecto globo" en el sector norte de Santiago. (FOTO: Cooperativa)

"A nivel nacional la seguridad sigue siendo un problema y siempre va a ser. El problema en el caso de Huechuraba es que hemos hecho esta inversión muy grande, estamos trabajando junto a Carabineros, pero eso no significa que cuando veo las cifras estén bajando los portonazos o los robos por sorpresa", analizó Luksic.

Según advirtió, "el problema se lo estoy mandando a otra comuna. En este caso o se está yendo a Recoleta o Conchalí, porque al final son las mismas leyes que siguen, siguen las mismas cárceles y no es que estamos terminando el problema".