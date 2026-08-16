Metro Valparaíso: Asaltante hirió con un cuchillo a un pasajero y huyó rompiendo una ventana

Un violento hecho ocurrió la noche del sábado en el Metro de Valparaíso, donde un delincuente abordó un vagón que salía de la estación Puerto con dirección a Bellavista e intentó asaltar a quienes se encontraban en su interior, hiriendo a uno de los pasajeros con un arma blanca.

Según informó Carabineros, la víctima intentó resistirse al robo, por lo que el asaltante le provocó una herida de carácter leve en una de sus manos. En tanto, desde EFE Valparaíso indicaron que el afectado intentó arrebatarle el arma al sujeto.

En medio del incidente se activó el freno de emergencia del tren, situación que fue aprovechada por el antisocial, que rompió una de las ventanas del vagón y huyó del lugar, puesto que la vía en ese sector no es subterránea.

EFE Valparaíso anunció acciones legales contra el responsable del hecho, e informó que el carro afectado quedó fuera de servicio mientras se realiza la reparación.

En paralelo, la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Segunda Comisaría Central de Carabineros realiza diligencias que incluyen el levantamiento y análisis de las cámaras de seguridad del tren y de las estaciones cercanas para lograr la identificación y captura del agresor. Asimismo, se cursó una denuncia por oficio a raíz del hecho.