Nueve detenidos tras masivo robo a minibodegas en Ñuñoa

Nueve personas, todas de nacionalidad extranjera, fueron detenidas durante la madrugada tras un robo que afectó a una empresa de minibodegas ubicada en calle Eduardo Llanos, en la comuna de Ñuñoa.

El procedimiento se inició luego de la activación de los sistemas de alarma del recinto, lo que permitió la rápida llegada de personal de Seguridad Ciudadana y Carabineros, que lograron ubicar y detener a los sospechosos, quienes se movilizaban en cuatro vehículos.

De acuerdo con la información preliminar, los individuos ingresaron al recinto tras forzar uno de los portones de acceso y sustrajeron diversas especies pertenecientes a empresas que mantenían servicios de almacenamiento en el lugar.

Algunos de los involucrados fueron encontrados en los techos durante el operativo policial.

"Son personas avezadas", dijo el propietario de la empresa, señalando que las instalaciones contaban con cámaras de seguridad, portón eléctrico, alarmas y sensores de movimiento. Además, indicó que los ladrones destruyeron equipos de grabación y otros sistemas, e intervinieron las conexiones eléctricas y de internet para dificultar la vigilancia.