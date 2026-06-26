Operativo contra banda dedicada a "turbazos" dejó 12 detenidos en Santiago

La PDI y la Fiscalía Metropolitana Occidente desarticularon una banda criminal dedicada a cometer robos en domicilios bajo la modalidad del "turbazo" en distintas comunas de la Región Metropolitana.

El operativo, denominado "Ruta nocturna", permitió detener a 12 personas vinculadas a la organización, entre ellas un menor de 15 años que fue aprehendido en Argentina.

Según los antecedentes de la investigación, el grupo ingresaba de manera violenta a viviendas y parcelas, intimidaba a las víctimas y sustraía especies de valor, incluidos vehículos.

Tras la formalización, nueve de los imputados quedaron en prisión preventiva.

El fiscal de análisis criminal de la Fiscalía Metropolitana Occidente, Eduardo Pontigo, explicó que la indagatoria partió a raíz de un robo ocurrido en San Bernardo: "Cuando estos sujetos ingresan amedrentan a los ocupantes de dicho domicilio, incluso los amarran".

En ese caso, los delincuentes robaron dos vehículos, lo que permitió el "seguimiento por intermedio de las cámaras de los pórticos, los pasos por los pórticos, y se fue viendo el lugar en el cual esto llegaba", detalló Pontigo.

A los detenidos se les imputan al menos cuatro robos cometidos entre enero y abril de este año en comunas como Buin, Paine, Recoleta, Lo Prado y Curacaví.