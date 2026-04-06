Pareja de adultos mayores fue asaltada en Chicureo: uno fue golpeado con un fierro

Una pareja de adultos mayores fue víctima de un violento asalto durante la madrugada en Chicureo, en el norte de Santiago, luego de que un grupo de delincuentes ingresara a su domicilio, los maniataran y golpearan a uno de ellos, de más de 80 años, con un fierro, para luego huir con especies de valor y un vehículo.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada, cuando al menos cuatro sujetos llegaron hasta el inmueble, estacionaron un vehículo en las cercanías y accedieron a la vivienda mediante el método de escalamiento, pasando por una reja para concretar el robo.

De acuerdo con antecedentes preliminares, los asaltantes actuaron con violencia, amenazaron a las víctimas y las amarraron con cables. Durante el ataque, uno de los adultos mayores fue golpeado con un fierro.

Según relataron vecinos, la víctima agredida padece una enfermedad neurodegenerativa: "Entraron por una de las puertas de la casa, muy agresivamente. Amenazaron a los dueños de casa y golpearon a uno de ellos. Sé que uno tiene algún problema con Alzheimer, una demencia senil".

El mismo testigo agregó que "lo golpeaban porque hablaba mucho, porque no sabía la situación que estaba pasando. Lo amarraron, creo, con cable, y se llevaron un par de especies de valor".

Los delincuentes lograron sustraer diversos objetos desde el domicilio, además de un vehículo perteneciente a las víctimas, con el cual escaparon del lugar.

En tanto, cámaras de seguridad del sector registraron la llegada de los sujetos, material que ya fue entregado a Carabineros para apoyar la investigación.

Personal policial mantiene resguardado el sitio del suceso, a la espera de la llegada de equipos especializados de la Policía de Investigaciones (PDI), específicamente de la Brigada Investigadora de Robos Centro Norte, que realizará los peritajes correspondientes.