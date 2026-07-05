Quilicura: Delincuentes armados protagonizaron violento asalto a minimarket

Dos delincuentes armados protagonizaron un violento asalto a un minimarket ubicado en Avenida Las Torres Poniente, en la comuna de Quilicura, donde intimidaron a un empleado y sustrajeron una gran cantidad de dinero.

"Dos sujetos, utilizando cascos de motocicleta y premunidos ambos de pistolas, ingresaron a un minimarket y procedieron a intimidar al único trabajador que se encontraba en el lugar, a quien redujeron y lo obligaron a permanecer boca abajo, en el piso", informó el fiscal Felipe Olivari.

Posteriormente, los antisociales "procedieron a sustraer la recaudación del día del local, alrededor de 700 mil pesos en dinero en efectivo desde la caja registradora, y también el teléfono celular de la víctima, para luego huir del lugar", agregó el persecutor.

Según indicó el fiscal, el trabajador denunció que los sujetos "fueron muy violentos" en su actuar y que se "presume que podrían ser de nacionalidad venezolana por su acento".

Las diligencias para dar con el paradero de los asaltantes quedaron a cargo de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) Sur y el Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI.