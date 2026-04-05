Quinta Normal: Locatario frustró robo de su bodega a disparos

Un locatario frustró a disparos el robo de su bodega de artículos para motocicletas e hirió a dos delincuentes la madrugada de este domingo en calle Lope de Vega, en la capitalina comuna de Quinta Normal.

Según información policial, el propietario y su nieto decidieron quedarse a vigilar el recinto tras recibir advertencias de vecinos sobre movimientos sospechosos en los días previos. También reportaron el corte del suministro eléctrico del local, una táctica utilizada por antisociales para facilitar el robo.

"Los sujetos saltaron el muro perimetral de aproximadamente 4 metros de altura, portando además un esmeril angular, y previamente habían cortado cuatro candados que se encontraban asegurando el ingreso", detalló el teniente Matías Federici de Carabineros.

Al percatarse de la presencia de extraños dentro de la propiedad, el dueño utilizó una escopeta -debidamente inscrita- y disparó en al menos cinco oportunidades, dejando dos sujetos heridos: uno de ellos recibió impactos en el rostro y el hombro, mientras que el segundo resultó lesionado en una pierna.

"Los dos detenidos son sujetos chilenos, adultos. Uno de ellos cuenta con dos órdenes de detención vigentes por el delito de robo con intimidación y robo en lugar no habitado", informó el oficial de la Prefectura Santiago Occidente.

Los sujetos se encuentran internados en el Hospital Félix Bulnes bajo custodia policial, mientras Carabineros investiga la participación de posibles cómplices en el robo.