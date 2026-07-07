Robo de medidor generó profusa fuga de agua en El Bosque

El robo de un medidor de agua potable generó una profusa fuga de agua durante la madrugada de este martes en la Villa San Bernardo de la comuna de El Bosque.

Como explicó a Cooperativa Viviana, la dueña de la casa afectada, este hecho "pasó aproximadamente a las 03:40 horas, fue mi hija que sintió ruidos afuera y pensó que era un gato, se asoma por la ventana y ve a una persona que estaba en el antejardín. Me avisó de inmediato, entonces me asomo yo, grité pidiendo ayuda a los vecinos, traté de activar las alarmas y con eso el tipo saca el medidor y salta la reja antes de que yo pudiera bajar".

Vecinos del sector han denunciado ser víctimas de hechos similares durante los últimos meses y cuestionan el actuar de las policías, ya que el autor se encuentra identificado gracias a grabaciones de cámaras de seguridad.