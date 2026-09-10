"Tradición" dieciochera: Delincuentes asaltaron un camión con cecinas y embutidos

Un grupo de delincuentes armados asaltó este jueves un camión de la empresa Agrosuper que realizaba labores de reparto de cecinas y embutidos en la comuna de Quinta Normal.

El capitán de Carabineros Pedro Caballero informó que los empleados "fueron sorprendidos por un vehículo, desde el cual descendieron tres sujetos premunidos con armas de fuego y a rostro cubierto, quienes intimidaron al conductor y al pioneta, con la finalidad de sustraer la carga y el camión".

"Se desarrolló un forcejeo con el conductor, quien logró zafarse y huyó del lugar. Sin embargo, estos individuos (robaron) y trasladaron el camión a otro punto de la comuna para sustraer la mercadería y, posteriormente, lo dejaron abandonado", agregó el oficial.

Los antisociales trasvasijaron y abandonaron el camión en la esquina de calle Ayuntamiento con Salvador Gutiérrez, donde Carabineros revisa cámaras de vigilancia con la finalidad de recopilar características del grupo delictual para dar con su paradero.

La carga del vehículo asaltado -un camión tres cuartos con un frigorífico adosado, muy apetecido por delincuentes en fechas previas a las Fiestas Patrias- tenía un avalúo de un millón de pesos.