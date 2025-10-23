Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Robos

"Turbazo" en San Joaquín: Banda golpeó a un niño y robó 15 millones en especies

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los antisociales forzaron la reja para acceder al inmueble y, una vez dentro, intimidaron a las víctimas.

 ATON (referencial)
Una familia de la comuna capitalina de San Joaquín fue víctima de un violento "turbazo" durante la madrugada de este jueves.

Una banda compuesta por entre seis y siete delincuentes irrumpió en el domicilio, ubicado en la calle Thomas Alva Edison, luego de forzar y romper la reja perimetral para acceder al inmueble, donde intimidaron y golpearon a un hijo de las víctimas.

"Se trata de forcejeo y golpes que propinaron los antisociales", detalló el capitán David González, de la Prefectura Santiago Sur de Carabineros, indicando que, según las primeras evaluaciones, las lesiones sufridas son de carácter leve.

Los delincuentes registraron la vivienda y se llevaron diversos objetos de valor, además de robar el vehículo de la familia, una camioneta marca Jeep; un botín que asciende a un avalúo total de cerca de 15 millones de pesos.

Tras la denuncia de la familia, personal territorial de Carabineros se hizo presente en el lugar para iniciar las primeras diligencias y recabar antecedentes y, por instrucción del Ministerio Público, se espera que el caso sea asumido por la Brigada de Robos (BIRO) de la Policía de Investigaciones (PDI) para intentar dar con el paradero de los responsables y recuperar las especies y el vehículo sustraídos.

