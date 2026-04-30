Violento "turbazo" en La Reina: delincuentes encañonaron a niños de 8 y 10 años

La Brigada de Robos (BIRO) de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra indagando un violento "turbazo" que afectó a una familia de la comuna de La Reina durante la noche del miércoles.

El asalto ocurrió aproximadamente a las 23:00 horas, cuando un grupo de delincuentes ingresó a una vivienda mediante el método del escalamiento, utilizando una ventana para acceder al inmueble y sorprender a sus ocupantes.

Al interior de la casa se encontraba una mujer de 46 años junto a sus dos hijos, de 10 y ocho años de edad.

Según los antecedentes preliminares, las víctimas fueron intimidadas y apuntadas directamente con armas de fuego por los sujetos, quienes registraron todas las dependencias del hogar bajo constantes amenazas.

Los delincuentes sustrajeron diversas especies de valor, entre las que destacan joyas, artículos electrónicos e instrumentos musicales.

Tras completar el atraco, los sujetos cargaron el botín en un vehículo perteneciente a la familia y huyeron del lugar en dirección desconocida, sin que hasta el momento se registren detenciones.

Actualmente, la PDI se encuentra realizando diligencias para identificar a los autores del asalto.