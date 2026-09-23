Comerciante peruana secuestrada en Independencia logró huir desde una toma de Colina

Una microempresaria de nacionalidad peruana, de 36 años, logró escapar por sus propios medios tras permanecer cautiva y maniatada en una toma de Colina, luego de ser secuestrada la noche del martes mientras cerraba su local comercial en Independencia.

El caso, que también indaga presuntas agresiones sexuales durante su cautiverio, quedó a cargo de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros de la Policía de Investigaciones (PDI).

Según los antecedentes, el ilícito se perpetró cerca de la medianoche en las inmediaciones del local de la víctima, ubicado en la calle Las Enredaderas.

La mujer se encontraba cerrando el establecimiento en compañía de sus hijos, de 7 y 11 años, cuando fue abordada por tres sujetos encapuchados que la obligaron a subir a un vehículo.

"Todo fue muy rápido. Estábamos cerrando el negocio, llegaron unos sujetos y se llevaron a mi jefa", relató la trabajadora de la botillería que realizó la denuncia inicial.

Exigencia de rescate y dramática huida

Tras concretar el plagio, los captores se comunicaron con el entorno familiar de la víctima para exigir el pago de cerca de 45 millones de pesos a cambio de su liberación.

En paralelo, la mujer fue trasladada hasta un campamento en Colina, donde permaneció encerrada y amarrada en una habitación.

Aprovechando un descuido de sus captores, la microempresaria logró desatarse y escapar del inmueble por sus propios medios.

Posteriormente, se dirigió a un centro asistencial de la zona para recibir atención médica, instancia en la que denunció haber sufrido tocaciones de connotación sexual durante el periodo en que estuvo retenida.

Actualmente, la víctima se encuentra en buen estado general de salud y prestando declaración ante personal especializado de la PDI, mientras los equipos policiales intensifican las diligencias para dar con el paradero de los responsables de este secuestro extorsivo.