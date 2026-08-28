Concepción: Sujetos raptaron a adultos mayores y los obligaron a girar dinero

La PDI de Concepción detuvo en esa ciudad a dos ciudadanos venezolanos, como sospechosos de un delito de robo con secuestro, cometido contra un matrimonio de adultos mayores este viernes.

Cerca de las 5:00 horas, y mientras las víctimas se encontraban durmiendo, los sujetos irrumpieron a través de una ventana en su domicilio, ubicado en la comuna de Quillón (Región de Ñuble).

Una vez en su dormitorio, "los amordazaron, amarraron y golpearon, y alrededor de las 9:00 horas, los trasladaron a la comuna de Concepción, donde obligaron al dueño de casa a retirar dinero de un banco", detalló el subprefecto Christian Irribarra, jefe de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de Concepción.

Fue en la capital del Biobío que uno de los afectados logró pedir ayuda, lo que derivó en la detención de los delincuentes.

En tanto, otra de las víctimas fue abandonada en un sector rural de la comuna de Florida (Región del Biobío), pero fue hallada en buenas condiciones.

La PDI también recuperó joyas, dinero en efectivo y aparatos electrónicos que los sujetos habían robado desde la casa de los afectados.

Ambos sospechosos pasarán a control de detención ante el Juzgado de Garantía de Bulnes, en el Ñuble.