Investigan presunto secuestro de una comerciante en Estación Central

Cuando aún está bajo investigación el secuestro de un empresario de 84 años ocurrido el día martes en la comuna de San Miguel, se conoció esta jornada un nuevo suceso de similares características en Estación Central.

Carabineros está trabajando para esclarecer el presunto secuestro de una mujer comerciante: de acuerdo a lo relatado por vecinos, la víctima llegó junto a su pareja, en moto, hasta su domicilio, ubicado en la intersección de Avenida 5 de Abril con Jotabeche, donde la esperaban al menos cuatro sujetos a bordo de un vehículo.

Al percatarse de sus intenciones, la mujer comenzó a gritar y, aparentemente se escucharon disparos. Finalmente, fue subida al vehículo de los delincuentes y llevada en dirección desconocida.

"Era un auto blanco en el que andaban cuatro tipos... nacionalidad no sabría decir, porque lo único que se escuchaba era los gritos de ella, desesperada, porque no se quería subir al auto", contó una residente del sector.

"Los tipos empezaron a golpearla y al marido lo tenían encañonado con un arma. Estaban totalmente encapuchados", agregó la testigo.

"Por lo que hemos conversado con los vecinos, efectivamente se escucharon disparos, y los gritos desconsolados de esa mujer... Nosotros, como vecinos, nos quedamos dentro de nuestras casas, porque uno nunca sabe la situación a la que se puede enfrentar, pero no es primera vez que pasan cosas así en el barrio... Hay mucha delincuencia aquí", remarcó esta persona.

Carabineros acordonó el área y se mantiene trabajando en el lugar, hasta donde también llegó el seremi de Seguridad Pública metropolitano, Alejandro Jiménez.