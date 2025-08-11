Tópicos: País | Policial | Secuestros
Nuevas detenciones por secuestro del empresario Cantergiani
Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
Dos personas fueron detenidas en las últimas horas por su presunta participación en el secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani.
La víctima, de 63 años, fue raptada el jueves 7 de agosto en la comuna de Quilicura y liberada la madrugada del viernes en Puente Alto.
La información preliminar apunta a que los nuevos detenidos son dos extranjeros en situación irregular en nuestro país, que se suman a los cuatro arrestados del viernes, quienes serán formalizados el día miércoles.