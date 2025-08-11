Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago11.0°
Humedad75%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Policial | Secuestros

Nuevas detenciones por secuestro del empresario Cantergiani

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Dos personas fueron detenidas en las últimas horas por su presunta participación en el secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani.

La víctima, de 63 años, fue raptada el jueves 7 de agosto en la comuna de Quilicura y liberada la madrugada del viernes en Puente Alto.

La información preliminar apunta a que los nuevos detenidos son dos extranjeros en situación irregular en nuestro país, que se suman a los cuatro arrestados del viernes, quienes serán formalizados el día miércoles.

Síguenos en Google News
Las + leídas