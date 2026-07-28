Sospechoso de homicidio fue detenido tras control migratorio en Estación Central

Un operativo de control migratorio realizado por PDI, Carabineros y la Municipalidad de Estación Central en el sector de Toro Mazote con Alameda, conocido como "La Pequeña Caracas", dio con un hombre que mantenía una orden de detención vigente por el delito de homicidio.

El despliegue policial, que contó con la presencia del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, identificó además a cerca de 50 ciudadanos extranjeros con situación migratoria irregular en el país, cuatro de ellos con un proceso de expulsión vigente.

"Nosotros lo que buscamos es que vayan reduciéndose los delitos que acontecen en este lugar (...) Es importante poder mantener esto de manera constante. Este un lugar que es complejo, un lugar donde se concentra la mayoría de los delitos en nuestra comuna en ocho cuadras a la redonda, y es por eso que valoramos que hoy día se estén realizando estas acciones en conjunto", destacó el alcalde Felipe Muñoz.